Çavuşoğlu’nun sözleri Rum tarafında soğuk duş etkisi yarattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde bugün 3'üncü gününe giren Kıbrıs konferansında olumsuz tutum sergileyen Rum-Yunan ikilisini uyardı. Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Türkiye’nin garantörlüğü kalkacak, Ada’dan Türk askeri çekilecek anlayışı hayaldir, bu rüyadan uyanmaları lazım” dedi.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katıldığı konferansta Türk gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, “Bize göre burada yürütülen konferans nihai bir konferanstır. Uzatmanın alemi yok. BM de bunu söylüyor, KKTC heyeti de bunu söylüyor. Biz bu anlayışla Crans Monta'ya geldik” dedi.

Konferansta sadece güvenlik ve garantiler konusunun ele alınmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Mülkiyet konusu, dönüşümlü başkanlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yunanistan vatandaşları ile eşit muameleye tabi tutulması önemli konulardır. Uzatma taktiği, Rumların taktiğidir” dedi.

Hürriyet’in haberine göre; Rum kaynaklar, Çavuşoğlu'nun açıklamalarının Rum heyetinde soğuk duş etkisi yarattığını belirtti.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise dün güvenlik ve garantiler konusu ile paralel ayrı bir odada sürdürülen toprak, mülk ve yönetim-güç paylaşımı konuları ile ilgili müzakerelerin “kriz çıkmamakla birlikte tıkandığını” açıkladı. Anastasiadis, “Sürecin devam etmesi için yollar bulmaya çalışıyoruz” dedi.