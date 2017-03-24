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Çeçenistan’da 6 Rus askeri öldürüldü

Rusya Ulusal Muhafızları’nın Çeçenistan’daki üssüne düzenlenen saldırıda altı Rus askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.
11:2124 Mart 2017
Dünya
Çeçenistan’da 6 Rus askeri öldürüldü
Rusya Ulusal Muhafızları’nın Çeçenistan’daki üssüne düzenlenen saldırıda altı Rus askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çeçenistan'nın başkenti Grozni'nin 70 kilometre uzağındaki Naurskaya köyü yakınlarında militanların askeri üsse saldırması sonucunda 6 Rus askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Açıklamada “24 Mart'ta saat 2.30'da silahlı militanlar, Rusya Ulusal Muhafızları'nın askeri kamplarından birine girmeye çalıştı” ifadeleri kullanıldı.

Üsteki askerlerden biri, olayı fark etmesinin ardından militanlara karşı harekete geçti. Olayda altı Çeçen militan öldürülürken altı Rus askeri de hayatını kaybetti, çok sayıda asker ise yaralandı.

Açıklamada, militanların saldırı için sabah saatlerinde hakim olan yoğun sisten faydalanmaya çalıştığı vurgulandı.

Grozni'de Aralık 2016’da militanlar polisleri de hedef almıştı. Gün boyu süren çatışmalar sonucunda polisler 7 saldırganın tamamını öldürmüştü.

Son güncelleme: 11:2424.03.2017
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