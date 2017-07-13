Son dakika… Hakan Uzan’ın dünyaca cep telefonu markası kapanıyor

İş adamı Hakan Uzan'ın satın aldığı lüks cep telefonu markası Vertu'nun tasfiye edildiği açıklandı. İsim ve teknoloji haklarını elinde bulunduran Uzan'ın gelecekte şirket hakkında planları olduğu ifade edildi.

Kişiye özel tasarımların yanı sıra sıradan bir modelinin bile 10.000 pounda (yaklaşık 45 bin TL) satıldığı Vertu kepenklerini indiriyor. Hakan Uzan’ın bu yılın başında satın aldığı cep telefonu markası Vertu’nun borcu dolayısıyla iflas ettiği açıklandı.

Financial Times ve The Telegraph’ta yer alan haberlere göre Uzan’ın satın aldıktan sonra 128 milyon pound (165 milyon dolar) borcu olduğunu öğrendiği Vertu’nun alacaklılara bu borcun sadece ufak bir kısmını ödemeyi teklif ettikten sonra böyle bir hamlenin geldiği ortaya çıktı. Uzan’ın borcun sadece 1.9 milyon poundluk (2.4 milyon dolar) kısmını ödemeyi teklif ettiği ve bu gelişmeyle birlikte satın almanın iptal edildiği kaydedildi. İngiliz basını bu sebeple şirketin tasfiyesinin başladığını da duyurdu.

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Bu gelişmenin ardından Vertu’nun İngiltere’deki faaliyeti sona erecek ve yaklaşık 200 kişi işsiz kalacak. Vertu, Hampshire’daki ufak bir kasabada üst düzey bir fabrikada timsah derisi ve safir kristalden telefonlar üretiyordu. Paris’te yaşayan Uzan’ın Vertu’nun marka, teknoloji vetasarım lisanslarını elinde tutacağı kaydedilirken, Financial Times’a konuşan kaynaklar Uzan’ın gelecekte markayı diriltmeyi planladığını ifade etti.Son dönemde rakipleriyle mücadele edemeyen Vertu, bir dönem 10.000 pounda satılan telefonlarını 4.000-7.000 pound bandına indirmişti. Vertu daha önce Çinli Godin Holdings’e aitti. 1998’de Nokia’nın bir parçası olarak kurulan Vertu daha sonra el değiştirmiş ve o dönemden beri yaklaşık yarım milyon telefon satmıştı.