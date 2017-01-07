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Cenaze töreninde direk dansçıları şov yaptı

Tayvanlı bir politikacının ölümünün ardından cenazesinde 50 direk dansçısı gösteri yaptı.
Sozcu.com.tr
11:477 Ocak 2017
Dünya
Cenaze töreninde direk dansçıları şov yaptı
Tayvanlı bir politikacının ölümünün ardından cenazesinde 50 direk dansçısı gösteri yaptı.

Tayvan'ın güneyindeki Chiayi kentinin il meclisi sözcüsü Tung Hsiang'ın cenaze töreni için getirilen kadın dansçılar konvoy halindeki renkli ciplerin üzerinde direk dansı yaptı.

 

BABASI RÜYASINA GİRDİ

CNN International’in haberine göre Tung’un oğlu rüyasında, babasının kendisinden “eğlenceli” bir cenaze töreni istediğini görmesi üzerine böyle bir tören yapmaya karar vermiş.

Konvoy yüksek sesle müzik eşliğinde sokaklarda dolaştı ve şehir merkezinde trafiği kesintiye uğrattı.

taiw387489Törene ayrıca bando üyeleri ve performans sanatçıları da katıldı.

32874dasdnanaHer ne kadar basın bu olaya büyük ilgi gösterse de danslı, eğlenceli cenaze törenleri Tayvan’da ve Çin’in kırsal kesimlerinde yaygınlaşıyor.

Güney Carolina Üniversitesi antropoloji profesörü Marc Moskowitz Tayvan’da 1980’lerde ekonominin düzelmesiyle bu tür törenler popülerleşmeye başladı.

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İlk olarak mafya üyelerinin cenaze törenleri için tercih edilen bu uygulama zamanla Tayvan geneline yayılmış.

Son güncelleme: 12:1807.01.2017
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