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Cenevre görüşmeleri yeniden başladı

Birleşmiş Milletler'in desteği ve koordinasyonunda gerçekleşen Cenevre görüşmeleri 10 ay sonra yeniden başladı.
19:2023 Şubat 2017
Dünya
Cenevre görüşmeleri yeniden başladı
Birleşmiş Milletler'in desteği ve koordinasyonunda gerçekleşen Cenevre görüşmeleri 10 ay sonra yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümeti ve muhalefetinin temsilcileriyle yerel saatle sabah saatlerinde ön görüşmeler gerçekleşti. Mistura, görüşmelerin gün içindeki ikili görüşmeler için “bir tür karşılama töreni” olmasını umduğunu belirtti.

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Mistura ayrıca, iç savaş sırasında tutuklanmış ya da kaçırılmış olan kişilerin akıbetini görüşmek üzere bir grup Suriyeli kadınla görüştü. Temsilciler, kaçırılmış kişiler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Mistura tutuklu veya kaçırılmış kişilerin serbest kalmasıyla ilgili, “Herhangi bir müzakerenin, en azından bu açıdan fayda göstermesini bekleyen binlerce anne, eş ve kız var,” ifadesinde bulundu.

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Muhalefet tarafının delegelerinden Abdulahad Astepo, Suriye’de değişen dinamiklere bağlı olarak, muhalefet tarafının bu seferki görüşmelerde daha büyük bir rol üstleneceğini söyledi.

Son güncelleme: 19:2223.02.2017
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