Çete savaşının yaşandığı El Salvador’da 24 saattir hiç cinayet işlenmedi

El Salvador polisi, çeteler arası sert çatışmalar nedeniyle her gün 10 kişinin öldüğü ülkede 24 saattir hiçbir cinayet işlenmediğini açıkladı.

Bu, Birleşmiş Milletler’in dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu ülke ilan ettiği El Salvador için oldukça şaşırtıcı bir durum.

Mara Salvatrucha ve Mara-18’in de aralarında olduğu uyuşturucu, hırsızlık ve gasp çeteleri Orta Amerika’nın birçok yerinde şiddete neden oluyor.

6 milyon nüfuslu El Salvador, çeteler savaşının hüküm sürdüğü bir ülke olarak biliniyor.