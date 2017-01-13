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Çete savaşının yaşandığı El Salvador’da 24 saattir hiç cinayet işlenmedi

El Salvador polisi, çeteler arası sert çatışmalar nedeniyle her gün 10 kişinin öldüğü ülkede 24 saattir hiçbir cinayet işlenmediğini açıkladı.
10:1213 Ocak 2017
Dünya
Çete savaşının yaşandığı El Salvador’da 24 saattir hiç cinayet işlenmedi
El Salvador polisi, çeteler arası sert çatışmalar nedeniyle her gün 10 kişinin öldüğü ülkede 24 saattir hiçbir cinayet işlenmediğini açıkladı.
Bu, Birleşmiş Milletler’in dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu ülke ilan ettiği El Salvador için oldukça şaşırtıcı bir durum.

Mara Salvatrucha ve Mara-18’in de aralarında olduğu uyuşturucu, hırsızlık ve gasp çeteleri Orta Amerika’nın birçok yerinde şiddete neden oluyor.

878976 milyon nüfuslu El Salvador, çeteler savaşının hüküm sürdüğü bir ülke olarak biliniyor.

Savaş sonrası ülkelerine dönerken çete kültürünü de getirdiler

BBC Türkçe’nin haberine göre polis, Çarşamba gününün neden barışçıl geçtiği ve hiç şiddet olayı olmadığına ilişkin açıklama yapmadı. Ancak yetkililer, çeteler arasında ateşkes sağlandığı iddialarını hızla yalanladılar.

El Salvador’un suç çeteleri, asıl olarak Salvadorlu göçmenlerin çocuklarının, 1980’li yıllarda iç savaş çıkmasının ardından ülkelerini terk ederek Los Angeles’a gelmesiyle oluşmuştu.

Savaş 1992’de sona erdi ve birçoğu ülkelerine döndü. Ancak döndüklerinde Los Angeles’ın çete kültürünü de birlikte getirdiler.

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