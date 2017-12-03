CIA Direktörü’nden ‘gölge komutana’ sürpriz mektup

ABD'nin baş hedeflerinden biri olan İran'ın ünlü "gölge komutan"ı olarak bilinen Kasım Süleymani'ye mektup gönderdiğini söyleyen CIA Direktörü Mike Pompeo ''Mektubu açmamasından dolayı kalbim kırılmadı'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na getirileceği iddia edilen ve İran’la savaş yanlısı tutumuyla tanınan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, ünlü İranlı general Kasım Süleymani’ye mektup yazdığını söyledi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Pompeo, İran Devrim Muhafızları’nın yurtdışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü’nü komuta eden ve “gölge komutan” olarak tanınan Süleymani’nin mektubu açmadığını öne sürdü, ama bu bilgiyi nereden edindiğini belirtmedi.

‘BİZİ TEHDİT ETMİŞTİ’

Washington Post’un duyurduğu ve İran’ın İngilizce yayın yapan kanalı Press TV’ye de yansıyan habere göre Ronald Reagan Başkanlık Vakfı’nda konuşma yapan CIA Direktörü şunları söyledi: ”(Süleymani’ye) bir not gönderdim. Gönderdim çünkü kendisi kontrolündeki güçlerin Irak’taki Amerikan çıkarlarını tehdit edebileceğini ima etmişti. Mektubu açmayı reddetti, dürüst olmak gerekirse bu yüzden kalbim kırılmadı.”

‘SENDEN HESAP SORARIZ’

Pompeo ”Bu mektupla ona iletmek istediğimiz, kendisi ve İran’ı sorumlu tutup hesap soracağımızdı. Kendisinin ve İran liderliğinin bunu kristal netliğinde anlamasını garantilemek istedik” diye devam etti.

‘IŞİD’E KARŞI SAVAŞIN SAHADAKİ BEYNİ’

Irak, Suriye, Lübnan’da IŞİD ve diğer cihatçılara karşı sahada verilen savaşı komuta eden Süleymani’den bazı kesimlerde ‘efsane’ diye söz ediliyor.

‘SUUDİ ARABİSTAN, İSRAİL’LE ÇALIŞIYOR’

Bu arada Pompeo, aynı konuşmasında son dönemde ‘İran tehdidine karşı koymak için ılımlı Arap ülkeleriyle’ yakınlaşmaya çalışan İsrail’e de değindi. Pompeo, Suudi Arabistan’ın terörle mücadele için İsrail ve diğer Sünni Arap ülkeleriyle işbirliği yaptığını söyledi.

ESKİ CIA DİREKTÖRÜ PANETTA: ABD, TÜRKİYE VE İSRAİL’LE KOALİSON KURULMALI, ORTAK BİR KARARGAH OLUŞTURULMALI

Jerusalem Post’un aktardığına göre eski CIA Direktörü ve Savunma Bakanı Leon Panetta da IŞİD ve İran’ı aynı kefeye koydu: “Başarısızlığa uğramış ülkelerin, IŞİD’in, İran’ın olduğu Ortadoğu’da bu zorluklara birlikte göğüs germek isteyen ülkelerden oluşan daha güçlü bir koalisyon kurmamız oldukça önemli. ABD bu mücadeleyi kendi başına veremez. Görüldüğü üzere Suudiler de bunu kendi başına yapamıyor, başka ülkeler de keza öyle. Ama ABD ile, İsrail ile, Türkiye ile birlikte hareket eden Arap ülkelerinden oluşan bir tür koalisyonla —ve dürüst olacağım- bölgedeki teröristleri hedef alacak ortak bir askeri karargahla hareket eden ve gerekli görülen bölgelerde istikrarı sağlamak için birlikte çalışabilen güçlü bir koalisyonla bunu yapmak mümkün.”