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CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye atabilir

CIA Başkanı John Brennan, yeni seçilen ABD başkanı Donald Trump’ın ‘istihbarat gruplarının değerini ve önemini anlayamayışının, ülkeyi büyük bir risk ve tehlikeye atabileceğini’ söyledi.
23:529 Ocak 2017
Dünya
CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye atabilir
CIA Başkanı John Brennan, yeni seçilen ABD başkanı Donald Trump’ın ‘istihbarat gruplarının değerini ve önemini anlayamayışının, ülkeyi büyük bir risk ve tehlikeye atabileceğini’ söyledi.

Chicago Üniversitesi Siyaset Enstitüsü'nün yayınına konuşan Brennan, “Yeni yönetim ve başkan, zorlu ve tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı ve istihbarat topluluklarının, istihbarat uzmanlarının bizim ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruduğunu anlamalı” diyerek, “bu durumu anlamayan her yönetim ve başkan, ülkenin ulusal güvenliğini büyük bir risk ve tehlikeye atar” ifadesiyle Trump'ı hedef aldı.

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Brennan, cuma günü Trump'la görüşerek Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerini hack'lediği iddiasıyla ilgili raporları sunan istihbarat liderleri arasındaydı.

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Son güncelleme: 00:1410.01.2017
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