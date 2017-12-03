CIA’nin eski şefi iddiaları yalanladı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın eski şefi Graham E. Fuller hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yanıt geldi. AP'ye e-posta yoluyla yanıt veren Fuller, "FETÖ'nün İslam'a yaklaşımlarından etkilendim" dedi, iddiaları yalanladı.

Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Metin Topuz, Henri Barkey ve eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu kişiler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Fuller hakkında yakalama kararı verilmesini talep etmişti.

Hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs, Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme” iddiasıyla yakalama kararı verilen Fuller’in FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’yi terk etmiş olduğunun belirlendiği ve halen yakalanamamış olduğu ifade edilmişti.

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AP haber ajansının yaptığı haberde Fuller’in iddiaları yalanladığı aktarıldı. 248 vatandaşımızın şehit düştüğü kanlı darbe girişimine dahil olduğu iddialarını yalanlayan Fuller’in e-posta ile ajansa yanıt verdiği belirtildi. O gece Kanada’da 100 kişilik bir gruba konuşma yaptığını ve Türkiye’ye 5 yıl önce gittiğini söyleyen Fuller, buna rağmen terörist elebaşı Fethullah Gülen’le 15 yıl önce İstanbul’da tanıştığını itiraf etti. CIA’den emekli olduktan sonra bu tanışmanın gerçekleştiğini söyleyen Fuller, “FETÖ’nün yaklaşımından etkilenmiştim” ifadesini kullandı. Buna rağmen Fuller hakkındaki iddiaları yalanladı.

GRAHAM E. FULLER KİMDİR?

Amerikalı yazar ve siyasi analist Fuller, Harvard Üniveristesi'nde Rusya ve Ortadoğu Çalışmaları üzerine eğitim gördü. 20 yıla yakın ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA'de görev aldıktan sonra 1986'da CIA Ulusal Haberalma Konseyi başkan yardımcılığına getirildi. CIA'de 27 yıl görev yaptıktan sonra Rand Corporation'da Ortadoğu üzerine kıdemli siyasi uzman olarak çalıştı. Ortadoğu üzerine birçok kitap yazan Fuller Rusça, Türkçe, Arapça ve Çince biliyor.