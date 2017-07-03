Çin ile ABD arasında yüksek gerilim: Savaş jetlerini gönderdiler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” ifadelerini kullandı.

Çin’in ABD destroyerinin izinsiz olarak Paracel Adaları'na girdiği iddiasıyla savaş gemilerini ve jetlerini yolladığı öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, açıklamasında, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları'nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” dedi. Çin'in ABD tarafının eylemlerini kararlı bir şekilde protesto ettiği ve ABD donanmasına ait destroyerin tartışma konusu olan adaların karasularına girmesini,”adalarda bulunan altyapıya ve personele tehdit oluşturan ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon” olarak nitelediği bildirildi.

‘ABD BİR KEZ DAHA ÇİN’İN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ’

Sputnik’in haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang'ın açıklamasında, “Paracel adaları kökensel olarak Çin'e ait bir alan. ABD, ‘navigasyon özgürlüğü' bayrağının arkasında gizlenerek bir kez daha izinsiz bir şekilde, Çin'in yasalarını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Çin'in egemenliğini kaba bir şekilde ihlal ederek, bu sulardaki barış, istikrar ve düzeni baltalayarak adaların karasularına giren savaş gemisini gönderdi” dendi.