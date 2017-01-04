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Çin ilk kez kırmızı alarm verdi

Çin'de ilk kez hava kirliliği ve buna bağlantılı sis nedeniyle kırmızı alarm verildi. Gündelik hayatı felç eden hava kirliliği nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, otobanlar trafiğe kapatıldı.
Sozcu.com.tr
11:054 Ocak 2017
Dünya
Çin ilk kez kırmızı alarm verdi
Çin'de ilk kez hava kirliliği ve buna bağlantılı sis nedeniyle kırmızı alarm verildi. Gündelik hayatı felç eden hava kirliliği nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, otobanlar trafiğe kapatıldı.

Çin’de Ulusal Meteoroloji Merkezi ülkenin kuzey ve doğu eyaletlerinde sis nedeniyle ülke tarihinde ilk kez kırmızı alarm verildi.

32dzlkalaBaşkent Pekin’in de aralarında bulunduğu 24 kentte hava kirliliğiyle bağlantılı olarak oluşan kalın sis tabakası nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Şinhua’da hava kirliliği nedeniyle dün çok sayıda uçuşun iptal edildi, 30 otoban ise trafiğe kapatıldı.

Ülkede kullanılan uyarı sisteminde kırmızı, en üst derece anlamına geliyor.

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Dünyada hava kirliliğine en büyük katkıyı yapan Çin’de son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde halk ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

Yeni yılın ilk gününde Pekin’deki yapılan ölçümlere göre kentteki kara bulutlar Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği maksimum seviyeden 20 kat daha fazla zehirli partikül taşıyordu.

Sis ve hava kirliliğinin bölgede Perşembe günü yaşanacak olan soğuk hava dalgasıyla dağılması bekleniyor.

Son güncelleme: 11:0804.01.2017
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