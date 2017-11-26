Çin’de fabrikada patlama:2 ölü, 30’dan fazla yaralı

Cıciang'ın Ciangbey bölgesindeki Ningbo kentinde bir fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletininde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang’ın Ciangbey bölgesindeki Ningbo kentinde bir fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine gönderilen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.