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Çin’de fabrikada patlama:2 ölü, 30’dan fazla yaralı

Cıciang'ın Ciangbey bölgesindeki Ningbo kentinde bir fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

11:0726 Kasım 2017
Dünya
Çin’de fabrikada patlama:2 ölü, 30’dan fazla yaralı
Cıciang'ın Ciangbey bölgesindeki Ningbo kentinde bir fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletininde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang’ın Ciangbey bölgesindeki Ningbo kentinde bir fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine gönderilen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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