Çin’de hava kirliliğine karşı ‘orman gökdelenler’

Başta başkent Pekin olmak üzere Çin'in bir çok bölgesinde yaşamı ve halk sağlığını tehdit eden hava kirliliğine karşı 'orman gökdelenleri' yapılması planlanıyor.

Başta başkent Pekin olmak üzere Çin'in bir çok bölgesinde yaşamı ve halk sağlığını tehdit eden hava kirliliğine karşı 'orman gökdelenleri' yapılması planlanıyor.

‘Orman gökdelenler’ projesinin ilk adımı olarak hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı Jiangsu Eyaleti’nin başkenti Nankin kentinde 200 metre yüksekliğinde iki gökdelenin inşaatına yakında başlanacak.

Planlanan gökdelenlerin benzerini ilk olarak Milano’da gerçekleştiren İtalyan mimar Stefano Boeri’nin projesini hazırladığı ‘orman gökdeleninin’ inşaatı bittiğinde balkon ve duvarlarına 23 cins, bin 100 ağaç ile birlikte toplam 2 bin 500 adet çeşitli bitki ve çalı dikilecek.

Orman gökdelenin balkon ve duvarlarında yetişecek bitkiler ile günde 60 kilogram oksijenin üretilmesi ve yılda 25 ton karbondioksidi emmesi amaçlanıyor.

Proje ile ilgili The Guardian gazetesine konuşan İtalyan mimar Stefano Boeri “Bu çok olumlu bir proje. Zira bu kadar çok ağaç, bitki ve çalılık karbon dioksidi emip, oksijen üreterek havanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Bunların yaptığı en önemli bir başka katkı da trafikten kaynaklanan toz parçacıklarını emmesi” dedi.

Çizimlerim bitmek üzere olduğunu,inşaatın 2017 yılı içinde başlanmasının planlandığını söyleyen mimar Boeri “Değişik yükseklikte, tümünün ağaç ve bitkilerle bezenmiş 100 ya da 200 yapıdan oluşacak bir semt kurmak için de öneri aldık” dedi.

(DHA)