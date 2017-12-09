Çin’de patlama: 2 ölü

Çin'in doğu kesimindeki bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Jiangsu eyaletine bağlı Guannan ilçesinde yer alan bir sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 02.00 sularında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kimya sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu bölgedeki bir atölyede meydana gelen patlamada 7 kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi.
Patlama sonrası meydana gelen yangın söndürülürken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (İHA)