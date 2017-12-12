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Cinsel taciz iddialarına Trump’tan ilk tepki geldi

Jessica Leeds, Samantha Holvey ve Rachel Crooks isimli üç kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ı geçen seneki seçim kampanyası sırasında cinsel istismarla suçlamıştı. Üç kadın Trump'ın kendilerini "okşayarak, zorla öperek, aşağılayarak" taciz ettiğini söylemişti. Trump bu iddiaları yalanladı.

17:4912 Aralık 2017
Dünya
Cinsel taciz iddialarına Trump’tan ilk tepki geldi
Jessica Leeds, Samantha Holvey ve Rachel Crooks isimli üç kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ı geçen seneki seçim kampanyası sırasında cinsel istismarla suçlamıştı. Üç kadın Trump'ın kendilerini "okşayarak, zorla öperek, aşağılayarak" taciz ettiğini söylemişti. Trump bu iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah çok yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden iddiaları yalanladı.

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Trump, ‘Demokratların komplosu’ olduğunu ileri sürdüğü taciz iddiaları için, ‘yalan haber’ dedi.

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Trump Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Harcadıkları binlerce saate ve milyonlarca dolara karşın, Demokratlar Rusya ile gizli görüşmeleri kanıtlamayı başaramadı. Bu yüzden yalan suçlamalarla, hiç tanımadığım veya tanışmadığım kadınların üretilmiş hikayelerine yöneliyorlar. YALAN HABER!” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 17:5112.12.2017
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