Çırılçıplak dünyayı gezdi!

Milyonlarca insan gidip gezdiği yerlerde çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor. Tıpkı Polonyalı Magdalena Wosinska gibi.. Ama onun durumu biraz farklı.
Çünkü o, gittiği yerlerde çektirdiği çıplak pozlarını takipçileriyle paylaşıyor ve bu yolla da sosyal medyada hazırı sayılır bir şöhret elde etti.
Bir fotoğrafçı olan Magdalena Wosinska, gittiği yerlerde; bazen bir plajda, bazen bir dağın doruklarında hatta bazen bir uçağın yanında tamamen soyunup poz veriyor. Genç kadın, bu sayede Instagram'da da yüzbinlerce takipçi kazandı.
Magdalena Wosinska, fotoğraflarının herhangi bir zamana ait olmadığını söylüyor. Genç kadın, bu projeyi "çıplaklığın basitliğinden" yola çıkarak gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatıyor.
Wosinski, Foam dergisine verdiği röportajda "Çıplaklık "zamansız" bir durum. Siz çıplakken kimse sizin hangi toplumsal sınıfı, hangi statüye sahip olduğunuzu söyleyemez" diye konuştu.
Projenin ortaya çıkışı ise biraz da "zorunluluktan". Fotoğrafçılık konusunda ev ödevi hazırlamak zorunda olan Magdalena, poz vermek için göz alıcı elbiseleri olmadığını fark etmiş. O da bu soruna böyle bir çözüm bulmuş.
Çok zengin olmadığını anlatan genç kadın "Ben de çareyi elbiseleri tamamen çıkarmakta buldum" diye anlatıyor.
Magdalena Wosinski "Çıplak pozlarım öyle sanıldığı gibi insanları cinsel anlamda etkileme amacını taşımıyor. Tam tersine insanın içindeki gücü ortaya serme amacını taşıyor" diye konuşuyor.
Magdalena Wosinska, 1991 yılında ailesiyle birlikte Polonya'dan ABD'e taşındı. 2004 yılında 24 yaşındayken de Los Angeles'ta yerleşti.
İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler. (Fotoğraflar: Magdalena Wosinska)