Çipras’la görüşen Erdoğan: Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Yunanistan ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşüyor.

Yunanistan’daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras’la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bardağın boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönelmeliyiz. İdeolojik saplantısı olanları bir kenara bırakalım. Bizim Türkiye olarak hiç bir ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur!

Geçmişte karşılıklı hatalar yapılmış olabilir. Halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar nedeniyle bir kısım Rum vatandaşımız ülkemizden ayrılmasaydı. Ortak akılla sorunları çözeriz.

Atina ziyareti öncesinde Yunan televizyon kanalı Skai TV’ye bir mülakat veren Erdoğan, “Darbe gecesi ben şahsen Sayın Çipras’ı aradım. ‘Bu askerler darbecidir. Bunları bana iade etmeni istiyorum’ dedim. Çipras bana telefonda, ‘Biz darbelere karşıyız. Bunları size 15-20 gün içinde iade edeceğiz’ dedi ama maalesef bunlar hala Yunanistan’da” dedi.

Söyleşiyi gerçekleştiren gazeteci Aleksis Papachelas’ın iade talebiyle ilgili kararın yargıya ait olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yargı kararına saygı gösterildiğini belirtmesi üzerine ise Erdoğan, bu tarz konularda süreci yargının değil, yürütmenin daha hızlı halledeceğini söyledi.

Erdoğan, “Yargının yoluna iş düşmeden bu işin bitmesi lazımdı. Yargının, yürütme gibi aynı sürede iş bitirmesi mümkün değildir. Türkiye’deki adalet fevkalade iyi çalışmaktadır. Türkiye’deki adalet, Avrupa ülkelerinde olmadığı kadar iyi çalışma içindedir. Yunanistan’daki adalet ise bu kadar çalışıyormuş. Bu karar bizi üzüyor” dedi.

Darbe girişiminin ardından dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş Yunanistan’a kaçmış ve burada iltica talebinde bulunmuştu. Türkiye de bu askerlerin iade edilmesini istemişti. Ancak iade talebi Mayıs ayında Yunan temyiz mahkemeleri tarafından iade talebini reddedilmişti.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis de, “Hükümet, mahkemenin kararlarına saygı duyacak” demişti.