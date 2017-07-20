Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı’nı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili İsrail Cumhurbaşkanı'nı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Aksa’da geçtiğimiz hafta 3 Filistinli’nin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Ablukanın kaldırılması gerektiğini de söyleyen Erdoğan, Müslümanların Aksa’ya hiç bir kısıtlama olmadan girebilmesi gerektiğini açıkladı.

ERDOĞAN, FİLİSTİN LİDERİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bölgede tansiyonun yükselmesine sebep olan İsrail’in Mescid-i Aksa kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

Erdoğan yapılan görüşmede, Abbas ile Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim ele alınmış, “Kudüs olmak üzere ihlallerin yoğunlaşması kaygı verici. Mescid-i Aksa'ya girişlerin kısıtlanması kabul edilemez” ifadesini kullanmıştı