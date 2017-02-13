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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bahreyn’de takdim edilen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Bahreyn'de Kral Hamad Bin İsa El Halife tarafından Şeyh İsa bin Salman Madalyası takdim edildi. Takdim töreninde objektiflere yansıyan bu madalya pek şaşaalı görünüyordu. Peki nedir bu Şeyh İsa bin Salman Madalyası'nın özelliği?
Sozcu.com.tr
10:1613 Şubat 2017
Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bahreyn’de takdim edilen
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Bahreyn'de Kral Hamad Bin İsa El Halife tarafından Şeyh İsa bin Salman Madalyası takdim edildi. Takdim töreninde objektiflere yansıyan bu madalya pek şaşaalı görünüyordu. Peki nedir bu Şeyh İsa bin Salman Madalyası'nın özelliği?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Körfez programı kapsamındaki ilk durağı olan Bahreyn’de Kral Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.

Erdoğan’a törenle Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife tarafından “Şeyh İsa Bin Salman El Halife Madalyası” takdim edildi.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ve Bahreyn devletlerinin hem de Türk ve Bahreyn halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ettiği” madalyanın özellikleri neler?

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Öncelikle rengi nedeniyle altın gibi görünen madalyanın gümüş olduğunu belirtelim… Gümüşün üzerinde altın yaldızlı süslemeler bulunuyor.

Dairesel madalyanın çevresinde 16 adet uç yükseliyor. Arkasında kurdele için eklenen bir halka bulunuyor.

Merkezindeki dairesel çerçevenin içinde ise 1961’den 1999’a kadar Bahreyn Emiri olan Şeyh İsa bin Salman’ın başı yer alıyor.

Beyaz kısımda mine süslemeler yer alırken, onun hemen dışında Arapça “Şeyh İsa bin Salman Nişanı” yazıyor.

Bu nişan, 6 Mart 1999’da tahta çıkan Kral Hamad Bin İsa El Halife tarafından ölen babası Şeyh İsa Bin Salman anısına yaptırıldı.

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Son güncelleme: 10:2613.02.2017
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