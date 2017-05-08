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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan pankarta ceza yok

İsviçre'nin başkenti Bern'de Mart ayında düzenlenen hayır mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankarta ceza verilmedi.

23:378 Mayıs 2017
Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan pankarta ceza yok
İsviçre'nin başkenti Bern'de Mart ayında düzenlenen hayır mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankarta ceza verilmedi.

İsviçre’nin başkenti Bern’de Mart ayında düzenlenen hayır mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan “Erdoğan’ı öldürün” pankartına ceza verilmedi. Bern şehir yönetimi, söz konusu miting ile alakalı yaptığı inceleme sonucunda gösteri yasasının ihlal edilmediğini açıkladı.

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Öte yandan Bern Şehir Polisi Müfettişliği, NZZ (Neue Zürcher Zeitung) Gazetesi’ne organizatörler hakkında yapılan soruşturmanın tamamlandığını ve dosyanın kapatıldığını açıkladı.

Hayır mitingini düzenleyenler arasında İsviçre Parlamentosunda temsil edilen Yeşiller (Grüne Partei) ve Sosyal Demokrat Parti (SP) yer alıyordu.

İHA

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