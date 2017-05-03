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Cumhurbaşkanı fakir karısı ise milyarder

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile eşi Gulsina Minnihanova’nın gelir beyanları ülkede şaşkınlık yarattı.

03:003 Mayıs 2017
Dünya
Cumhurbaşkanı fakir karısı ise milyarder
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile eşi Gulsina Minnihanova’nın gelir beyanları ülkede şaşkınlık yarattı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan beyannamede Minnihanov'un geçen seneki kazancı 7,5 milyon ruble (yaklaşık 465 bin TL) olarak açıklandı. Eşi Gulsina ise 2.4 milyar ruble (yaklaşık 145 milyon TL) gelir beyan etti. Minnihanova'nın geçen sene açıkladığı kârın 2.2 milyarının SPA şirketlerinin satışından geldiği belirtildi. First Lady'nin üzerine 4 gayrımenkul ve 2 arazinin kayıtlı olduğu da belirlendi.

GELİR FARKI SORU İŞARETLERİ UYANDIRDI

465 bin TL kazanan Cumhurbaşkanı'nın eşinin 145 milyon TL gelir açıklaması ülkede yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

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