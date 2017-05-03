Dağın zirvesinde çırılçıplak fotoğraf çektirdi, ortalığı karıştırdı

Facebook ya da Instagram hesabında yayınlamak üzere çarpıcı bir fotoğraf arayan birçok insan için bulutların üzerinde bir dağın tepesi bulunmaz Hint kumaşı olabilir.

25 yaşındaki model Jaylene Cook da bu görüşteydi ve 12 saatlik bir tırmanışın ardından “özgürlük ve “güç” duygularını hissetmek üzere Yeni Zelanda’da Taranaki Dağı’nın zirvesinde soyunmaya karar verdi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; fotoğrafçı sevgilisi Josh Shaw, Cook’u dağın zirvesinde neredeyse çırılçıplak fotoğrafladı. Cook’un üzerinde yalnızca eldivenleri ve şapkası vardı.

Jaylene Cook da bu fotoğrafı 295 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Bu tırmanış beni sonsuza dek değiştirdi. Sadece kendimi ne kadar zorlayabileceğimi denedim ve bu başarımdan gurur duyuyorum.”

Cook bu başarısıyla her ne kadar gurur duysa da Yeni Zelanda yerlileri bu kareyi saygısızlık olarak nitelendirdi. Zira yerliler için bu volkanik dağ kutsaldı.

BBC’ye konuşan yerel Maori kabilesi sözcüsü Dennis Ngawhare, “Bu bir insanın Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na gidip çıplak fotoğraf çektirmesi gibi bir şey. Burası kutsal bir yer ve bunun gibi bir şey çok uygunsuz” dedi.

İnsanların 2 bin 518 metrelik dağı taş ve toprak olarak nitelendirip, “buna nasıl saygı duyabilirsiniz” diye düşünebileceğini belirten Ngawhare, “Fakat yerel Maori halkı için volkanik dağ, atalarının mezarlığına ev sahipliği yapan bir yer olarak görülüyor ve dağın kendisi de ata olarak görülüyor” dedi.