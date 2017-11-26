Damat bekarlığa veda gecesindeki o fotoğrafı gördü düğünden vazgeçti

Meksika’nın Hermosillo şehrinde yaşayan gelin adayı Emma Alicia Paz Ayala’nın, kız arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği 'bekarlığa veda' yaptıklarının bedeli ağır oldu.

Meksika'nın Hermosillo şehrinde yaşayan gelin adayı Emma Alicia Paz Ayala'nın, kız arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği ‘bekarlığa veda' partisinde yabancı bir erkekle öpüştüğü görüntülerin bedeli ağır oldu.

Kız kıza Playa del Carmen tatil merkezine giden Ayala, alkol sınırını aşarak barda tanıştığı bir adamla dudak dudağa görüntülendi.

Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulan genç kadının, evlenmeden önce yabancı bir adamla samimi pozlar verdiği video görüntüleri, kısa sürede pek çok insan tarafından paylaşılarak viral haline geldi.

Ayala'nın müstakbel eşi Pablo Torres Gandera ve ailesinin video görüntülerinden haberdar olması üzerine düğün iptal edildi.

Bazı kaynakların ifadesine göre, düğünden vazgeçen damat ve ailesi değil, Ayala oldu.

Ayala’nın partide öpüştüğü erkek…