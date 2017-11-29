Dehşet zindanı: 10 yıl boyunca işkence ve tecavüz etti

İtalya'da bir adamın, evinin bodrumunda yarattığı zindanda, 29 yaşındaki bir kadını 10 yıl rehin tutarak tecavüz ettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadın polis tarafından kurtarıldı. Kadının 10 yıl önce bakıcı olarak geldiği evde zincirlenerek hapis tutulduğu, bu süre içinde 2 çocuk doğurduğu ve çocuklarından birinin de kendisine işkence yapması için zorlandığı ifade edildi.

İtalya’da Alosio Francesco Rosario Giordano isimli 52 yaşındaki adamı, trafik ihlali nedeniyle durduran polisler büyük bir vahşeti gün yüzüne çıkardı.

Giordano’nun aracını durduran polisler, aracın arkasında “çok hasta” görünen bir çocuk fark etti. Çocuğun durumundan şüphelenen güvenlik görevlileri “çocuğun annesiyle konuşmak için” Giordano’nun evine gitti. İnsanın kanını donduran vahşet de bu sayede ortaya çıktı.

Polisler, evin bodrum katında zincirlenmiş halde bir kadın buldu. Kadının, Giordano tarafından 10 sene önce henüz 19 yaşındayken “bakıcı” olarak işe alındığı ancak daha sonra bodruma hapsedilerek işkence gördüğü ortaya çıktı.

10 YIL BOYUNCA İŞKENCE VE TECAVÜZ ETMİŞ

Giordano’nun, Romen olduğu açıklanan kadını 10 sene önce o zaman ölümcül hasta olan eşine bakması için tuttuğu ve eşinin ölümünde sonra “seks kölesi” olarak kullandığı açıklandı. Cani adamın hapis tuttuğu kadından 2 çocuğunun olduğu ve 9 yaşında olduğu ifade edilen büyük oğlunun zorla annesine işkence yaptırıldığı belirtildi. Küçük çocuğun, işkence yapmadığı takdirde feci şekilde dövüldüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

Alosio Francesco Rosario Giordano’nun 1995 yılında başka bir kadına işkence ve tecavüz ettiği için hapse girdiği ortaya çıktı. 5 yıl hapis yatan Giordano’nun 1999 yılında “iyi halden” erken tahliye olduğu belirtildi.