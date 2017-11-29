Dehşet zindanı: 10 yıl boyunca işkence ve tecavüz etti

İtalya’da Alosio Francesco Rosario Giordano isimli 52 yaşındaki adamı, trafik ihlali nedeniyle durduran polisler büyük bir vahşeti gün yüzüne çıkardı.
Giordano’nun aracını durduran polisler, aracın arkasında “çok hasta” görünen bir çocuk fark etti. Çocuğun durumundan şüphelenen güvenlik görevlileri “çocuğun annesiyle konuşmak için” Giordano’nun evine gitti. İnsanın kanını donduran vahşet de bu sayede ortaya çıktı.
Polisler, evin bodrum katında zincirlenmiş halde bir kadın buldu. Kadının, Giordano tarafından 10 sene önce henüz 19 yaşındayken “bakıcı” olarak işe alındığı ancak daha sonra bodruma hapsedilerek işkence gördüğü ortaya çıktı.
10 YIL BOYUNCA İŞKENCE VE TECAVÜZ ETMİŞ
Giordano’nun, Romen olduğu açıklanan kadını 10 sene önce o zaman ölümcül hasta olan eşine bakması için tuttuğu ve eşinin ölümünde sonra “seks kölesi” olarak kullandığı açıklandı. Cani adamın hapis tuttuğu kadından 2 çocuğunun olduğu ve 9 yaşında olduğu ifade edilen büyük oğlunun zorla annesine işkence yaptırıldığı belirtildi. Küçük çocuğun, işkence yapmadığı takdirde feci şekilde dövüldüğü belirtildi.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ
Alosio Francesco Rosario Giordano’nun 1995 yılında başka bir kadına işkence ve tecavüz ettiği için hapse girdiği ortaya çıktı. 5 yıl hapis yatan Giordano’nun 1999 yılında “iyi halden” erken tahliye olduğu belirtildi.