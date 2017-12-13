Dikkat! Gökyüzünde meteor şöleni yaşanacak

13 Aralık çarşamba gününü 14 Aralık perşembeye bağlayan gece, gökyüzünde yılın son şöleni doruk noktasına ulaşacak. Geminid (İkizler) meteor yağmuru sayesinde saatte ortalama 120 "yıldız kayması" görmek mümkün.

Gündüzlerin kısalıp gecelerin uzamasının da avantajları olabiliyor: Nitekim bu kayan yıldızları görebilmemiz için daha fazla zaman anlamına geliyor. Geminid (İkizler) meteor yağmuru sayesinde 16 Aralık'a kadar gökyüzünde yüzlerce yıldız kaymasını gözlemleyebilirsiniz. Ancak gökyüzündeki şölen 13 Aralık çarşamba gününü 14 Aralık perşembeye bağlayan gece, doruk noktasına ulaşacak.

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ÇIPLAK GÖZLE NASIL İZLENİR?

Geminid göktaşlarını bulutsuz havalarda çıplak gözle bile görmek mümkün. Buna ışık kirliliğinin görüldüğü büyük şehirler de dahil. Ancak tabi ki meteor şölenini daha iyi görmek için yapay ışıktan uzak, karanlık yerler daha uygun. Saatte ortalama 120’ye varan “yıldız kayması” görmek mümkün. Gözlem için en iyi saat dilimi olarak 13 Aralık’ı 14 Aralık’a bağlayan gece saat 02.00 gösteriliyor. (DW Türkçe)