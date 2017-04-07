Dışişleri Bakanı’ndan flaş açıklama

ABD'nin Suriye'yi vurması ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yerinde buluyoruz, destekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Çavuşoğlu’nun sözlerinden satış başları şöyle:

— Suriye rejimi defalarca kimyasal silah kullandı, Suriye rejiminin işlediği savaş ve insanlık suçundan dolayı daha önce hesap vermesi gerekiyordu.

— Suriye’nin kimyasal silahların tamamını teslim ettiği yönündeki sözlerinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

— Bundan sonra aynı suçları tekrar etmemesi için hem hukuk önünde hesap vermeli hem de ellerindeki bu imkanlar yok edilmeli.

— ABD’nin bu müdahalesini yerinde buluyor ve destekliyoruz.

— Bundan sonra hangi adımların atılacağı iyi koordine edilmeli.

— Fransız ve Alman Dışişleri Bakanlarıyla konuştuk. İngiltere Dışişleri Bakanıyla konuşacağız.

— (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve (ABD Dışişleri Bakanı Rex) Tillerson ile görüşmek için temasa geçtik.

— Bundan sonra atılacak adımların yansımaları olacaktır, göç dalgaları olabilir.

— Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir, bu bölgeleri genişletmemiz lazım.

— Tüm bu boyutları bundan sonra daha iyi koordine etmemiz lazım, diplomasi çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

— Bu rejimi artık bir an önce Suriye’nin başından uzaklaştırmak lazım.

— Bunun yöntemi bir an önce geçiş hükümeti kurmaktır.

— BM Güvenlik Konseyi’nin 2354 no’lu kararına göre de Esad’sız geçiş hükümeti gerekiyor.

— Kendisi (Esad) uzaklaşmak istemiyor, geçiş hükümeti olmuyor, insanlık suçu işlemeye devam ediyorsa uzaklaşması için hangi adımlar gerekiyorsa atılmalı.

— Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birlik beraberliğini sağlamalıyız, bu çabalarımızı sürdüreceğiz.

— Koalisyona (operasyonla ilgili) bilgi verildi, bu konuda sıkıntı yok.

— ABD’nin Ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı müsteşarımız ile irtibata geçti, bundan sonra birlikte nasıl koordine ederiz, bunu değerlendirmemiz lazım.