Dışişleri: Kürtler olmalı ama terör örgütü olmamalı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Suriye'deki barış görüşmelerine terör örgütünün katılmamasının istendiği vurgulandı.
Açıklamada satırbaşlıkları şu şekilde:
– Milli Diyalog Kongresi’nde Suriyeli Kürtler olmalı ama hiçbir terör örgütü yer almamalı. Yeni Suriye’de rejimin izi olmamalı.
– İdlib’de oluşturacağımız 12 gözlem noktasından üçünü tamamladık. Afrin’de tehdit devam ettiği sürece karşılığımız sürer. YPG ile bir saatlik işbirliği bile zararlı ve endişelerimizi artırıyor. ABD’ye bu konuda endişemizi aktardık.
– YPG ile geçici ortaklığın ne zaman biteceği konusunda açıklama yapılmadı.
– ABD’liler verilen mühimmatın dağılım oranları konusundaki izahatları bizi tatmin etmiyor.
Son güncelleme: 16:3730.11.2017