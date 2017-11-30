Dışişleri: Kürtler olmalı ama terör örgütü olmamalı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Suriye'deki barış görüşmelerine terör örgütünün katılmamasının istendiği vurgulandı.

Açıklamada satırbaşlıkları şu şekilde:

– Milli Diyalog Kongresi’nde Suriyeli Kürtler olmalı ama hiçbir terör örgütü yer almamalı. Yeni Suriye’de rejimin izi olmamalı.

– İdlib’de oluşturacağımız 12 gözlem noktasından üçünü tamamladık. Afrin’de tehdit devam ettiği sürece karşılığımız sürer. YPG ile bir saatlik işbirliği bile zararlı ve endişelerimizi artırıyor. ABD’ye bu konuda endişemizi aktardık.

– YPG ile geçici ortaklığın ne zaman biteceği konusunda açıklama yapılmadı.

– ABD’liler verilen mühimmatın dağılım oranları konusundaki izahatları bizi tatmin etmiyor.