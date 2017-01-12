Ditib ‘casusluk’ faaliyetlerini doğruladı

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (Ditib), Almanya'daki bazı imamlarının FETÖ'cülerle ilgili Ankara'ya casusluk yaptığı iddialarını doğrulayarak özür diledi.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (Ditib), Almanya'daki bazı imamlarının FETÖ'cülerle ilgili Ankara'ya casusluk yaptığı iddialarını doğrulayarak özür diledi.

Ditib, Almanya’daki camilerinde görevli imamların, FETÖ’cülerle ilgili bilgileri Ankara’ya ileterek Türk devleti için casusluk yaptığı yönündeki suçlamaları doğrulayarak özür diledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre Ditib Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların FETÖ’cüler hakkında Ankara’ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Alboğa, Türkiye’deki Diyanet İşleri’nin FETÖ’cülerle ilgili bilgi iletilmesi yönünde gönderdiği yazılı talimatın Ditib’e yönelik olmadığını savunarak, ‘Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük” şeklinde konuştu.

“Ankara’nın Ditib üzerindeki etkisi artıyor”

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Katolik Haber Ajansı’na (KNA) yaptığı açıklamada Türk devletinin Ditib üzerindeki siyasi etkisinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığı değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle Ditib’in bir dini dernek olarak özerkliğinin sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

KRV: İşbirliği sürecek

Casusluk suçlamaları, Ditib temsilcileriyle Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti arasında çarşamba günü yapılan görüşmelerin de gündemindeydi.

Ditib’in yoğun faaliyet alanlarından Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin hükümeti, görüşme sonrası yapılan açıklamada kuruluşla işbirliğini sürdüreceğini bildirerek, “Eyalet hükümeti Ditib’i önemli bir partner olarak görmekte, ancak gerilimin yatıştırılması ve düşünce özgürlüğü anlamında belirgin bir tutum sergilemesini beklemektedir” açıklamasını yaptı.

Eyalet hükümeti sözcüsü, ‘etnik, dini ya da siyasi olsun, Türkiye içindeki güncel tartışmaların eyaletteki Türk kökenlilere sıçramasından’ endişe duyduklarını belirterek, Ditib’den kendini bu kavgaların dışında tuttuğuna dair belirgin bir işaret beklediklerini kaydetmişti.