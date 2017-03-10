Doktorları bile şaşkına çeviren olay!

7 aylıkken kafasında küçük bir yarık fark edilen Pheaktra Pov'un kafasındaki yarık gün be gün büyüyor.

Kamboçya’da Pheaktra Pov isimli çocuk kafasında küçük bir yarıkla dünyaya geldi. Yarığın nedenini bulamayan doktorlar bu durum karşısında ne yapacaklarını bilmedikleri için küçük Pov’u o şekilde eve göndermeye karar verdi.

Doğduğunda küçük olan yarık Pov’un gelişim göstermesiyle birlikte büyümeye başladı. Uzmanların sebebini bulamadığı bu durum çocuğun annesi tarafından 7 aylıkken fark edildi, şu anda 6 yaşında olan Pov’un kafasındaki yarık şu anda 10 santimetreyi geçti.

Daily Mail’in haberine göre doktorlar küçük çocuğun ailesine yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylese de Pov’un ailesi küçük çocuğu tedavi ettirme konusunda ısrarlı. Daha henüz doğmadan Pov’un babası ailesini terk ettiği için küçük çocuğu annesi ve anneannesi büyütüyor.