Dominik gazetesi Trump ile taklidini karıştırdı

Bir süredir Donald Trump'ın taklidini yaparak ABD'lilerin beğenisini toplayan ünlü aktör Alec Bladwin'in o kadar başarılı bir iş ortaya koyuyor ki, artık onu yabancı gazeteciler bile gerçeğinden ayıramıyor... Dominik Cumhuriyeti'nde basılan yüksek tirajlı El National gazetesi büyük bir hataya imza atarak, ABD Başkanı yerine onu taklit eden Baldwin'in fotoğrafını kullandı.

Bir süredir Donald Trump'ın taklidini yaparak ABD'lilerin beğenisini toplayan ünlü aktör Alec Bladwin'in o kadar başarılı bir iş ortaya koyuyor ki, artık onu yabancı gazeteciler bile gerçeğinden ayıramıyor... Dominik Cumhuriyeti'nde basılan yüksek tirajlı El National gazetesi büyük bir hataya imza atarak, ABD Başkanı yerine onu taklit eden Baldwin'in fotoğrafını kullandı.

Dominik gazetesi, ABD’de yayınlanan talk show programı Saturday Night Live için Trump’ın taklidini yapan Alec Bladwin’in fotoğrafını kullanınca özür dilemek zorunda kaldı.

“Trump, İsral’in yerleşimleri barışa katkı sağlamıyor diyor” başlığı atılan haberde Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğrafları birlikte kullanılmak istenmiş. Ne var ki editörün hatası sonucu gazete büyük bir gafa imza atmış oldu.



Gazetenin 19’uncu sayfasında yer alan fotoğrafta Alec Baldwin’in fotoğrafı altına “Donald Trump, ABD Başkanı” yazılmış.

TRUMP “İĞRENÇ” DEMİŞTİ

Baldwin’in kendisini taklit etmesinden rahatsız olduğunu sıklıkla dile getiren Trump bu habere üzülebilir. Zira Baldwin’in performansını beğenmeyen ve tek taraflı bulan Trump son olarak ünlü aktörün şovu için “iğrenç” demişti.

Gazeteden yayınlanan özrü metninde, “El National gazetesi okuyucularından ve yayınımızdan dolayı rahatsız olan herkesten özür diler” denildi.