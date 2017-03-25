Domuz maskesi takıp soygun yapmaya kalktılar

ABD'nin eğlence hayatıyla ünlü kenti Las Vegas'ın simge yapılarından Bellagio Otel'inde silahlı saldırı şoku yaşandı.

Kafasında domuz maskesi olan, silahlı bir kişi soygun için geldiği otelin içerisinde ateş açtı. Otelde kalan turistler panik içerisinde otelden kendini dışarı attı.

Bir görgü tanığı Twitter hesabından, “Bellagio’da büyük panik. Herkes koşuyor. Ben de bulduğum bir masanın altına saklandım” ifadelerini paylaştı. Bir başka görgü tanığı ise otelde silah sesi duyduğunu ve kumarhane katının darmadağın olduğunu söyledi.

Hürriyet’in haberine göre olayın ardından bir açıklama yapan Las Vegas polisi, en az 3 şüphelinin otelin içindeki bir saat mağazasını soymaya çalıştığını belirtti.

Polis açıklamasında şüphelilerden birinin otelin içerisinde ateş açtığı bilgisi doğrulandı.

Polis yetkilileri, şüphelilerden birinin gözaltına alındığını, diğer iki şüphelinin ise arandığını belirtti. Kumarhanenin bazı bölümlerinin soruşturma tamamlanana kadar kapalı kalacağı açıklandı.