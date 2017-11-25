Donald Trump ile TIME arasında “Yılın İnsanı” polemiği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyaca ünü TIME dergisinin düzenlediği "Yılın İnsanı" oylamasıyla ilgili mesajına dergiden jet yanıt geldi.

Trump, Cuma gecesi Twitter’dan paylaştığı mesajda, “TIME dergisi muhtemelen bir kez daha geçtiğimiz yıldaki gibi ‘Yılın Adamı’ (İnsanı) seçildiğimi haber vermek için aradılar ancak bir röportaj ve fotoğraf çekimini kabul etmem gerekiyordu. Onlara ‘Muhtemelen’in yeteri kadar iyi olmadığını söyledim ve pas geçtim. Yine de teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

TIME’dan bu iddiaya yanıt gelmesi de çok gecikmedi. Dergi, Twitter üzerinden verdiği cevapta, “Başkan ‘Yılın İnsanı’nı nasıl seçtiğimiz hakkında yanılıyor. TIME, 6 Aralık’ta yayınlanacak tercihten önce bu konu hakkında yorum yapmaz’ ifadelerini kullandı.