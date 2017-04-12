Dortmund’da patlama: Bir mektup bulundu, yabancı plakalı araç aranıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final ilk maçı öncesi, Alman takımını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana geldi. Borussia Dortmund'un İspanyol oyuncusu Marc Barta kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı bölgede saldırıyı yaptığı düşünülen bir kişinin bıraktığı mektup bulundu.

Saldırının ardından Alman polisi bir basın toplantısı düzenledi.

Saldırının Borussia Dortmund’u hedef aldığını belirten yetkililer, saldırının neden gerçekleştirildiğinin bilinmediğini açıkladı.

Bir mektup bulundu, yabancı plakalı araç aranıyor

Yabancı plakalı bir aracı aradıklarını söyleyen Alman polisi, bugüne ertelenen maç için güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Saldırıyla ilgili Twitter’dan bir paylaşım yapan yerel polis birimi ise olay yeri yakınlarında saldırıyı üstlenen bir mektup bulunduğunu fakat mektubun orijinalliği konusunda şüpheler olduğunu duyurdu.

Toplantıda yer alan bir Borussia Dortmund temsilcisi ise saldırıda yaralanan futbolcuları Marc Bartra’nın el bileği ve kolundan ameliyat olacağını söyledi.

Futbolcular ve teknik heyet hemen otele döndü

Patlamalar, yerel saat ile 19:00’da Signal Iduna Park Stadyumu’na (daha iyi bilinen eski adıyla Westfalenstadion) yaklaşık 12 kilometre mesafede meydana geldi.

Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, oyuncuları ve teknik heyeti taşıyan otobüsün patlamalardan kısa süre önce otelden ayrıldığı belirtildi.

Yaşananlar sonrası Alman takımı otele geri döndü.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti yönetimi patlamanın meydana geldiği bölgeye takviye polis ve itfaiye ekipleri gönderdi.

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor’un durumu ise iyi.

Borussia Dortmund da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaralanan Marc Barta dışında diğer oyuncularının sağlık durumlarının iyi olduğunu, 80 bin seyirci kapasiteli stadyumun çevresinde tehlike teşkil eden herhangi bir durumun olmadığını duyurdu.

Alman kulübü taraftarlarından sakin olmalarını ve bir süre stattan ayrılmamalarını istedi. Tribünlerde beklerken Borussia Dortmund lehine tezahürat yapan Monaco taraftarına da teşekkür etti.

Dotmund taraftarları evlerini Monacolulara açtı

Dortmund taraftarları, maçın bir gün ertelenmesi nedeniyle bir anda kendilerini Dortmund’da bir gece konaklama ihtiyacı içinde bulan binlerce Monaco taraftarına evlerinin kapısını açtı.

Twitter’da #bedforawayfans (#deplasmantaraftarlarıiçinyatak) etiketiyle paylaşımda bulunan ev sahibi ekibin taraftarları, ihtiyacı olan Monaco taraftlarının evlerinde konaklamalarını sağladı.

Borussia Dortmund, Monaco, UEFA ve yerel yetkililerin ortak kararı ile ertelenen karşılaşma Çarşamba günü TSİ 19:45’te oynanacak.

Alarm seviyesi yükseltilmişti

Almanya, Aralık ayında başkent Berlin’de bir Noel pazarında kamyonla düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü saldırı sonrası alarm seviyesini yükseltmişti.

Daha önce 13 Kasım 2015’te düzenlenen Paris saldırıları sırasında Almanya-Fransa maçının oynandığı Stade de France da hedef alınmış, 4 gün sonra Hannover’de oynanacak olan Almanya-Hollanda hazırlık maçı ertelenmişti.

O dönem korku dolu anlar yaşayan Almanya milli takımında, Borussia Dortmund takımından bazı futbolcular da bulunuyordu.