Drone bisikletçiyi taklaya getirdi

Sacramento'daki bisiklet yarışı sırasında bisikletçinin üzerine düşen drone büyük bir kazaya sebep oldu.

ABD’nin batı yakasındaki California bölgesinde hafta sonunda gerçekleşen Golden State Race Series, inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Sacramento’da gerçekleşen etkinlik sırasında bir bisikletçinin kamerasından kaydedilen görüntünün başrolünde ise bir drone bulunuyor.



Bisikletçinin yarış boyunca takip ettiği rakibi parkur esnasındaki bir düzlükte ilerlerken ne olduğunu bile anlamadan üzerine bir drone (İnsansız Hava Aracı) düşüyor.



Drone’un darbesine rağmen bir süre yol almayı başaran bisikletçi, parçalara ayrılan drone parçalarının jantın arasına sıkışmasıyla birlikte takla atıyor.



Yerden bir hayli yükselen yarışçının üzerine düşen bisikleti ağır bir darbe vuruyor. Daha sonra ayağa kalkan bisikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, drone’un sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Kazadan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren drone sahibi, bisikletçinin zararını karşılamayı teklif ettiği açıklandı.