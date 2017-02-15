Dubai ‘uçan taksiler’in kullanıldığı ilk kent oluyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük yenilik... Temmuz ayında hayata geçirilecek uygulamayla Dubai, drone taksilerin kullanıldığı ilk kent olacak.

Dubai’de kullanılacak sürücüsüz uçan taksiler Çinli drone üreticisi EHang şirketi tarafından üretildi.

Dubaili yetkililer, EHang 184 sürücüsüz taksilerin deneme aşamasının sürdüğünü ve temmuz ayında faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı.

Sürücüsüz araçlar, taşıdığı navigasyon sistemi sayesinde 100 kilograma kadar ağırlıktaki bir yolcuyu düşük irtifada yaklaşık 30 dakika boyunca taşıyabiliyor. Ufak bir çantanın sığabileceği bağajı da bulunan taksilerin akıllı telefon uygulamalarıyla çağrılabileceği belirtiliyor.

DİREKSİYON OTOMATİK PİLOTA EMANET

Ehang 184’ün tanıtım videosunda aracın yönetim merkezinden otomatik pilot aracılığıyla yönlendirildiği ve gözlendiği ifade ediliyor.

Şoförsüz uçan taksiler, Dubai’nin trafik problemini çözmeyi amaçlayan bir dizi ilerici teknolojik atılımlarından birisi.

Dubai Emiri Şeyh Maktum daha önce yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar kentteki ulaşımın yüzde 25’inin sürücüsüz araçlarla gerçekleştirilmesini amaçladıklarını ifade etmişti.