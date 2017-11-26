Düğün pastasını yiyen gelin hastanelik oldu

ABD'nin New Jersey bölgesinde bir rüya gibi başlayan düğün kabusa döndü. Gelin Victoria Tumolo, düğün için hazırlanan dev pastayı kestikten sonra fenalaştı. Pastada kullanılan süt ve bademe alerjisi olan gelin apar topar hastaneye kaldırıldı, gelinliği yırtılarak üzerinden çıkarıldı.

ABD’de düzenlenen bir düğün az kalsın felaketle sonuçlanıyordu. Bir süredir birlikte olan ve New Jersey’de yaşayan Victoria ve Dominic Tumolo’nun güzel başlayan düğünü, pasta yüzünden kabusa döndü.

Çift yaklaşık 250 davetlinin karşısında evlilik yeminlerinden sonra düğün için özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Birbirine pastayı yediren çift daha sonra dans pistinde dans etmeye başladı. Fakat ne olduysa dans pistinde oldu… Bunun sebebi de Victoria’nın nefes alamaması ve panikleyerek yüzü mosmor bir vaziyette fenalaşmasıydı. Yaşanan panikle birlikte gelen ambulans ilk müdahaleyi yapsa da genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahale sırasında görevlilerin gelinliğini yırtarak tetkikler yaptığı açıklanırken, durum daha sonra ortaya çıktı. Victoria’nın pastada kullanılan badem ve süte alerjisi olduğu belirlendi. Davetlilerden birinin doktor olması dolayısıyla müdahalenin dans pistinde yapıldığını açıklayan görgü tanıkları, genç kadının gelinliğinin kesilme anına da tanık oldu.

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Yetkililer, alerjinin egzersiz ya da dans gibi bir aktivitenin ardından çıkmasının yaygın olduğunu ifade ederken, düğünün yemekleriyle ilgilenen şirketin sahibi Jim Auletto, “Yapılacak ikinci düğünden para almayacağım” dedi.