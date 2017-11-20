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Düğünde davetlilere otomobil verdiler

Nijerya'nın ünlü iç mimarlarından Ehi Ogbebor ve petrol rezervleri sahibi Kenneth Oboku'nun düğünü dünya basınına malzeme oldu. Çift düğüne gelen davetlilere otomobil ve mikrodalga fırın hediye etti.

Sozcu.com.tr
17:4720 Kasım 2017
Dünya
Düğünde davetlilere otomobil verdiler
Nijerya'nın ünlü iç mimarlarından Ehi Ogbebor ve petrol rezervleri sahibi Kenneth Oboku'nun düğünü dünya basınına malzeme oldu. Çift düğüne gelen davetlilere otomobil ve mikrodalga fırın hediye etti.

Ekonomi haberleriyle bilinen Business Insider’da yer alan bir haber Nijerya’daki petrol milyarderi iş adamı Kenneth Oboku ile iç mimar nişanlısı Ehi Ogbebor’un düğününü gündeme getirdi.

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Afrika tarzı eğlencenin olduğu düğünde gelin ve damat üzerine 100 dolarlık banknotlar atılırken davetlilere de lüks hediyeler verildi.

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Benin’de organize edilen düğünde davetlilere çekilişle iki otomobil hediye edilirken, diğer misafirlere de mikrodalga fırın, vantilatör, kızartma makinesi ve televizyon gibi hediyeler verildi.

Son güncelleme: 17:5320.11.2017
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