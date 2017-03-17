Düğünden bir hafta önce sivri sinek sokan genç kadın hayatının şokunu yaşadı!

Düğün öncesi tatil için Kosta Rika'ya giden genç kadını sivrisinek ısırdı. İlk başlarda bu ısırığı önemsemeyen genç kadın, tam da düğün günü hayatının şokunu yaşadı.

Düğün öncesi tatil için Kosta Rika'ya giden genç kadını sivrisinek ısırdı. İlk başlarda bu ısırığı önemsemeyen genç kadın, tam da düğün günü hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik hayalleri kuran Kelly, evlenmeden önce arkadaşlarıyla birlikte tatil için Kosta Rika'ya gitti. Gittiği tatilde Kelly'i sivrisinek ısırdı. Sivrisineğin ısırığını ilk başlarda ciddiye almayan Kelly, başına geleceklerden habersizdi. Sivrisinek ısırığı sonrası sadece ısırığın olduğu bölgeye vazelin süren Kelly, eve döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Kelly'nin Sürekli ruh halinin değişkenlik göstermesi çevresinde yaşanan olaylara çabuk sinirlenmesi ve garip hareketler yapması etrafındakileri de kuşkulandırdı. Kelly, ensesinde bir şeylerin hareket ettiğini söylemeye başladı. Ancak çevresindeki insanlar evlilik öncesi yaşanan bu tür hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu. Genç kadının sürekli ısrar etmesi sonrası ailesi kızı doktora götürmeye karar verdi.

Muayne için Edward Panacek isimli doktora gitti. Dr. Panacek, Kelly'yi muayene ettiğinde bir şeylerden şüphelendi ve hemşireden iğne istedi. Sonrasında gördükleri ise bütün aileyi şoka uğrattı.

Doktor daha önce sineğin ısırdığı yerde ufak bir yarık açtığında gerçek ortaya çıktı. Kelly'i Kosta Rika'da ısıran sinek aynı zamanda kızın ensesine larvalarını bırakmıştı.

İşte o larvaların çıkartılma anı: