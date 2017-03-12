Dünya basını Türkiye-Hollanda krizini ağırdan aldı

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan büyük kriz dış basında yer buldu ancak gazeteler krizle ilgili net yorumlar yapmaktan kaçındılar. İstanbul, Ankara ve Rotterdam'da büyük protestolara yol açan olayı dünya medyası böyle gördü...

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan büyük kriz dış basında yer buldu ancak gazeteler krizle ilgili net yorumlar yapmaktan kaçındılar. İstanbul, Ankara ve Rotterdam'da büyük protestolara yol açan olayı dünya medyası böyle gördü...

Olaylar, CNN International‘ın internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hollandalı liderler faşist” sözleriyle birinci haber oldu.

Haberde şu ifadeler yer aldı: “Hollanda, Rotterdam’da konuşma yapmasını durdurmak için Türk Dışişleri Bakanı’nın uçağının ülkeye uçuşuna izin vermedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu haberlere öfkeyle cevap verdi ve Hollanda hükümetini Nazi’lerle karşılaştırdı.”

BBC‘de “Türkiye referandumu – Erdoğan: Hollanda hükümeti Nazi kalıntısı” başlığıyla verilen haberde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın Rotterdam’da Türk konsolosluğu binasına girmesinin engellenmesiyle iki ülke arasındaki durum daha da kötüleşti” denildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda hükümeti için sarf ettiği, “Bunlar Nazi kalıntısı ve faşist” sözleri öne çıkarıldı.

İngiliz Independent gazetesi “Hollanda Türk Dışişleri Bakanı’nın uçuşunu durdurdu” başlığıyla verdiği haberde, “Dışişleri Bakanı’nın Hollanda’ya inmesine izin verilmedikten sonra Erdoğan Hollanda hükümetine ‘Nazi’ dedi” alt başlığı kullanıldı. Haberde, “Diplomatik karmaşa devam ederken Türk yetkililerin girişine karşı güvenlik gerekçesiyle Hollanda’da konsolosluk kapatıldı” denildi.

Guardian gazetesi ise yaşananları, “Diplomatik gerginlik artarken Türkiye’de Hollanda Büyükelçiliği ve Konsolosluk binaları kapatıldı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, “Türkiye’nin Avrupa’daki kampanyaları üzerinden iki ülke arasından başlayan ‘kısasa kısas’ kavgasının son perdesi” denildi.