Dünya bitti şimdi de Ay’ı karıştıracak

Her açıklaması olay olan ve son dönemde Kudüs skandalına imza atan ABD Başkanı Donald Trump şimdi de uzayı karıştırmaya gidiyor... Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump'ın bugün astronotları tekrar Ay'a gönderecek bir karara imza atacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın bugün NASA’ya Ay ve Mars’a astronot gönderme yetkisi veren bir kararnameye imza atacağı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, “Trump, ‘Uzay Politikası Emri 1’ adı altında NASA’ya ABD’li astronotları Ay’a ve Mars’a gönderme izni veren tasarıya imza atacak” ifadesini kullandı.

