Dünya bu anı konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi. Görüşmeye ikili arasındaki 'tokalaşma' krizi damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi. Görüşmeye ikili arasındaki 'tokalaşma' krizi damga vurdu

Merkel ve Trump bu hafta içinde daha önce buluşacaklardı ancak ABD’nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası nedeniyle buluşmaları Cuma gününe ertelenmşti. Görüşmeye liderlerin verdikleri mesajlardan çok ikili arasında yaşanan “tokalaşma” krizi damga vurdu. Merkel’in Trump’ın elini sıkmayı teklif etmesi karşılığında Trump’ın verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar;

Trump, Merkel’in teklifini geri çevirirken sosyal medyada bu hareketi ‘çocukça bir tepki’ olarak yorumlandı. CNNTURK