Dünya bu yürek burkan görüntüyü konuşuyor!

Fotoğrafçı Paul Nicklen sosyal paylaşım sitesinden, açlıktan ölmek üzere olan bir Kutup Ayısı’nın son anlarını paylaştı. Kısa sürede yayılan o içler acısı görüntü, tüm dünya tarafından konuşulmaya başlandı.

Kutup Ayıları küresel Isınma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu içler acısı durumu fotoğrafçı Paul Nicklen de bir kez daha gündeme getirdi. Nicklen’in sosyal medya hesabından paylaştığı Kutup Ayısı'nın görüntüleri tüm dünya tarafından konuşulmaya başlandı. Açlıktan ölmek üzere olan bir Kutup Ayısı'nın son anlarını görüntüleyen fotoğrafçı Nicklen, mesajında, videoyu çekerken ekibin gözyaşlarına engel olmadığını ifade etti.

“TÜM KUTUP EKOSİSTEMİNİ KAYBEDECEĞİZ”

“Açlığın neye benzediği de budur. Kas atrofisi. Enerjisiz. Bu yavaş, acı veren bir ölüm” ifadelerini kullanan Nicklen, bilim adamlarının 100 yıl sonra Kutup Ayıları'nın yok olacağı şeklindeki sözlerine dikkat çekti ve “bu şekilde ölmekte olan 25.000 ayığın küresel nüfusunu düşünüyorum. Basit gerçek şu ki, eğer Dünya sıcak olmaya devam ederse, ayıları ve tüm kutup ekosistemlerini kaybedeceğiz. Bu büyük erkek ayı yaşlı değildi ve kesinlikle bu andan sonraki saatler veya günler içinde öldü. Ama çözümler var. Karbon ayak izimizi azaltmalı, doğru gıdayı yemeliyiz, ormanlarımızı kesmeyi bırakmalıyız ve yeryüzünü-evimizi-ilk önce yeryüzüne korumaya başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntüler…