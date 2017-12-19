Dünya Göçmenler Günü’nde Acı Tablo

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), uluslararası toplumdan, yerlerinden olarak yollara dökülen milyonlarca çocuğun güvenliği ve refahı için daha fazlasının yapılmasını istedi. UNICEF talebini Uluslararası Göçmenler Günü’nde dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünyada 50 milyon çocuğun evlerinden olarak yollara döküldüğünü söyledi. Bu çocuklardan bazıları daha iyi bir hayat arayışıyla aileleriyle birlikte gönüllü olarak, güven içinde seyahat ederken, milyonlarcası için bu yolculuk ne gönüllü ne de güvenli oluyor.

Örneğin UNICEF, çatışmaların 28 milyon kadar çocuğun büyük risk alarak evlerinden kaçmalarına neden olduğunu kaydediyor. Birçok durumda mülteciler güvenli koşullara erişmek için insan kaçakçılarını kullanmak zorunda kalıyor.

UNICEF Sözcüsü Sarah Crowe, bu anlamda 2017'nin oldukça korkunç bir yıl olduğunu söylüyor.

“400 kadar çocuğun Avrupa'ya kaçmaya çalışırken boğulduklarını gördük. 32 bin kadar çocuk, Libya'da gözaltında tutuluyor. Bunlardan 11 bininin refakatçisi yok. Yapayalnız çocukların kışın ortasında ıssız dağlardan geçtiğini gördük. Çocukların adalarda mahsur kaldığını biliyoruz.”

Crowe'a göre bu çocuklar sınır dışı edilme, boğulma ve hapse atılma riskiyle karşı karşıya. Bu çocukların binlercesi tehlikeli yolculukları sırasında istismar edildi, sömürüldü ve köle yapıldı. Ancak Crowe, “bu şekilde olmak zorunda değil” diyor.

Crowe'a göre ülkeler, insani vize ve okul vizesi gibi yöntemlerlegöçmenler için güvenli ve yasal yollar bulabilir. Crowe, göçmen çocukların korunması ve gözetilmesi için başka önlemler de alınabileceğini söylüyor.

Bunlar arasında tutuklanmaya alternatif olacak topluma kazandırma temelli çözümler üretmek, göçmen çocuklar için okul ve sağlık merkezleri açmak ve sınırdışı edilme korkusu olmadan adalet ve konut hakkına erişmelerini sağlamak geliyor. Amerikanın Sesi