Dünya güne Black Friday indirimleri ile başladı

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak tabir edilen ve binlerce markanın yüksek oranda indirime gittiği gün olan Kara Cuma (Black Friday) için beklenen gün geldi.

Thomson Reuters’dan Tüketici Araştırma Bölümü Başkanı Jharonne Martis, “Kara Cuma ile başlayan hafta sonu, firmaları ya batırır ya çıkarır” dedi ve “Bu haftayla birlikte, mağazaların en çok satış yaptığı ve en çok gelir elde ettiği Noel ve yılbaşı alışveriş sezonu da başlamış oluyor. En az yüzde 40’ın üzerinde indirim olmadığı takdirde tüketici için çok karlı bir Kara Cuma olmayacaktır.” diye de vurguladı.

ABD’den dünya geneline yayılan, indirimli alışveriş günü Kara Cuma bugün başladı.

Cuma gününe ilk giren ülkelerden Japonya’da mağazalar, indirimli ürünleri kapmak isteyen müşterilerle doldu taştı.

Avrupa’da ise indirimler, özellikle internet ortamında, bir kaç gün öncesinden başladı.

Ekonomisi uzaktan yakından Amerika’dan geçmeyen Brezilya’da bile Kara Cuma, kapış kapış satılan elektronik eşyalarla Renkli Cuma’ya döndü.

Amerikan nüfusunun yüzde 70’inin bu hafta sonunu alışverişe ayıracağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’de yapılan sadece internet satışları bir günde 3 milyar Dolar’ı bularak rekor kırmıştı.