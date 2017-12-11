Dünya şokta! İkizler hastanede öldü, cenazede tabuttan sesler geldi

Hindistan’ın Delhi kentindeki Max Hastanesi’nde ikizler erken dünyaya geldi. İkizlerden önce biri daha diğeri hayatını kaybetti. Bebekler aileye plastik bir kabın içinde verilmiş. Aile çocukları için acilen cenaze töreni düzenleyecekken erkek bebeğin hareket ettiğini farkettiler.

Hindistan'ın Delhi kentineki Max Hastanesi'nde ikiz bebekler erken doğumla dünyaya geldi.

The India Times'tan aktarılanlara göre; ikizlerden kız olanı hayatını kaybetti. Kardeşi ise yaşam ünitesinde bağlandı. Bebeğin kalp atışı düzensiz olmasına rağmen doktorlar bebeği kurtarabilmek için ellerinden gelen yaptı. Doktorlar diğer bebeği de kurtaramadılar. O da tıpkı kız kardeşi gibi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden bebekler aileye plastik bir kabın içinde verildi. Baba, çocukları için acilen cenaze töreni düzenleyecekken erkek bebeğin hareket ettiğini fark etti.

“BEBEK HAREKET ETTİ”

Çocukların amcası, The Epoch Times'a “Bebeğin yaşıyor olduğunu görünce inanamadı!” dedi. Baba Amish nefes alan oğlunu derhal hastaneye götürdü. Bebeğin durumu kritik olmasına rağmen hayattaydı. Hastane yetkilileri bebekte ciddi bir enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

Amca, “Hastane sabah bizi aradı. Onlardan kaynaklı bir hata olmadığını ifade ettiler. Doktorlardan bir açıklama beklediğimizi söylesek de doktorlarla konuşmamıza izin vermediler” dedi.

Max Hastanesi basın sözcüsü, yaptığı açıklamada “ender rastlanan bu vaka karşısında üzgün ve şaşkınız” ifadelerini kullandı.

DOKTORLARIN İŞİNE SON VERİLDİ

Polis tutanaklarında yoğun bakımda tutulan bebeğin hayatını kaybettiği yazıyordu. Haberde aktarılanlara göre yetkililer elektrokardiyografi çekimi gerçekleştirmedi. İddialara göre prosedürler, düzgün bir şekilde gerçekleştirilmedi.

Hindistan Sağlık Bakanı Satyendar Jain, Max Hastanesi'ndeki iki doktorun görevine son verildiğini ve incelemeler bittikten sonra belki de hastanedeki çoğu kişinin lisansını kaybedeceğini belirtti.