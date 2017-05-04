Dünyaca ünlü fizikçiden korkutan açıklama!

İnsanlığın dünyadaki vaktinin kısaldığını belirtten 75 yaşındaki İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, dünyanın geleceğiyle ilgili uyarılarda bulunarak, İnsanlığın dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.

2117 yılına kadar dünyayı terk etmemiz gerektiğini söyleyen Ünlü fizikçi Stephen Hawking, buna gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.

BBC”nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.

Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya’yı gezecek olan Hawking, insanlığın Uzay’da yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.