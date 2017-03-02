Dünyaca ünlü giyim markasının afişi büyük tepki çekti

Moda dünyasında sıfır beden bir süredir tercih edilmiyor. Artık devir 'kıvrımlı' modellerin devri... Dünya devi giyim markaları da bu akımın peşinden gider hale geldi. Ancak Zara'nın İrlanda'daki bir mağazasında yer alan reklam afişi, markanın bu konuda sert şekilde eleştirilmesine neden oldu.

Moda dünyasında sıfır beden bir süredir tercih edilmiyor. Artık devir 'kıvrımlı' modellerin devri... Dünya devi giyim markaları da bu akımın peşinden gider hale geldi. Ancak Zara'nın İrlanda'daki bir mağazasında yer alan reklam afişi, markanın bu konuda sert şekilde eleştirilmesine neden oldu.

İnsanları sağlıksız olmaya teşvik eden sıfır beden dönemi son dönemde yerini, “bedeninizi sevin, fiziğinizle barışık olun” mesajına bıraktı.

Bu akımı benimseyen markalardan biri olan Zara’nın Dublin’deki bir mağazasında yer alan afiş ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Zira afişte “kıvrımlarınızı sevin” (Love your curves) yazısıyla birlikte kot pantolon ve tişört giymiş neredeyse sıfır beden olan iki model kameraya poz veriyor.

@ZARA I'd have a word with your advertising department…..curves?…..where?… pic.twitter.com/Ela4HiUsdO — Millie Faulkner (@MillieatLRC) February 15, 2017

Pek çok Twitter kullanıcısı, “Zara, kıvrım kelimesinin ne anlamına geldiğini bilmiyor mu” yorumunu yaptı. Olaya tepki gösteren bir kullanıcı, “Tüm bedenler eşit derecede güzeldir ancak… hangi kıvrım? Bu yanlış yönlendiren bir reklam ve genç kızlar üzerinde kötü bir vücut algısı oluşturuyor” eleştirisinde bulundu.

Bir kişi, “Hangi kıvrım? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu berbat kampanya için pazarlama müdürünüzü kovmanız gerekir” yazarken, başka bir kullanıcı “patates kızartmasının bile daha fazla kıvrımı var” diyerek tepkisini dile getirdi.