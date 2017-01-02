Dünyaca ünlü İngiliz yazar hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat yaşamına ressam olarak başlayan ve daha sonra sanat eleştirmenliği de yapan dünyaca ünlü İngiliz yazar John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti. “G.” adlı kitabıyla, dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan “Man Booker Prize”ı 1972 yılında kazanan Berger, “Golden PEN” ve “Petrarca-Preis” ödüllerine de layık görüldü. “G.”nin yanı sıra “Görme Biçimleri”, “Yedinci Adam”, “Düğüne” gibi önemli eserlerin de sahibi olan John Berger, çağın en etkili yazarlarından biri olarak gösteriliyordu.

Ünlü yazarın ölümünü Twitter'dan duyuran İngiliz oyuncu ve yazar Simon McBurney, “Dinleyici, lenslerin karıştırıcısı, şair, ressam, görücü. Rehberim. Filozof. Arkadaş. John Berger bu sabah bizi terk etti. Şimdi her yerdesin” ifadelerini kullandı.

1926 Londra doğumlu ve Booker Ödüllü Berger, İngilizce yazan en etkili sanat eleştirmenlerinden biri olarak biliniyor, çok sayıda senaryo, roman ve belgesel metni de bulunuyordu. John Berger kariyerine ilk olarak ressam olarak başladı.

Berger’ın Metis Yayınları’ndan çıkan Görme Biçimleri’nin (1986) yanı sıra, Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı (1988), Düğüne (1997), Alain Tanner ile birlikte yazdığı 2000 Yılında 25 Yaşına Basacak Olan Yunus (1997), Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar (1999) ve Fotokopiler (1999) adlı kitaplarıyla, özellikle görsellik üzerine denemelerini bir araya getiren O Ana Adanmış (1988) adlı seçkisi Türkçe’de yayımlanmıştı.