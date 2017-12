Dünyaca ünlü yazar Jean D’Ormesson hayatını kaybetti

İlk kez değildi insanların Tanrı'ya başkaldırışı. Ama bu kez Tanrı endişe içindeydi. İnsanlar artık fazla olmuşlardı. Kendilerinden ve hırslarından başka bir şey görmüyorlardı artık. Tanrı, insanları ve yeryüzünü yok etmek, onları hiçliğe geri döndürmek istiyordu... Bu cümleler ; Jean D'Ormesson'un Cebrail Raporu romanından...

92 yaşındaki Fransız gazeteci- yazar Jean D’Ormesson bu sabaha karşı, Neuilly’de ki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16 Haziran 1925’de Paris’te doğan D’Ormesson, geniş ve tanınan bir aileden geliyor. D’Ormesson’un babası André Lefèvre, Ormesson’un Marquis, Fransa’nın Brezilya büyükelçisi idi. Vatikan büyükelçisi Wladimir d’Ormesson (1888-1973) amcasıydı.

Yazar, bunun meyvelerini de aldığı eğitimlerle taçlandırdı.

Felsefe eğitiminin yanı sıra yazarlığıyla öne çıkan yazar en önemli eseri 1971 de basılan kitabı La Gloire de L’Empire ile Fransız Akademi Ödülünü – Grand Prix Du roman de L’Academie Française – kazandı.

1952-71 yılları arasında Paris-Match, Ouest-France, Nice-Matin gibi Fransa’nın en önemli gazetelerinde yayın yönetmenliği yapan D’Ormesson, 1973 yılında da Fransız akademisinin 12.koltuğuna oturdu ve Le Figaro gibi Fransa’nın en prestijli gazetelerinden birinin 1974 ve 79 yılları arasında yayın yönetmenliğini yürüttü.

Öte yandan 1950-1992 yılları arasında Unesco’da da felsefe merkezli çalışmalar yürüten D’Ormesson’un ilk romanı L’Amour est un plaisir 1956 yılında, en ses getiren romanı Au plaisir de Dieu 1974 yılında yayımlandı.

Dieu, sa vie, son oeuvre (1981), Jean qui grogne et Jean qui rit (1984), Avec L”Histoire du Juif errant (1991), La Douane de mer (1994) et Presque rien sur presque tout (1996), Une autre histoire de la littérature française en deux tomes (1997-1998), Voyez comme on danse, 2001, Le Rapport Gabriel (1999), C’était bien (2003), Une fête en larmes (2005), Un jour je m’en irai sans vous avoir tout dit (2013) gibi pek çok önemli romanı yazan D’Ormesson’un 1999 yılında yazdığı ve Türkçeye çevrilen tek bir kitabı da var. O da; Le Rapport Gabriel , Türkçe çevirisi ile ”Cebrail Raporu”.

Jean d'Ormesson'a soruyorlar…

“İyi bir baba oldunuz mu?”

Cevabını kendi sorusuyla veriyor:

“Bu narsisizmle, bu egoyla iyi bir baba olabilir miydim…”

Bu soruyu kim bilir kaç defalar ben de kendime sordum.

Ne yazık ki, ihmalkârlığıma ben de farklı bir mazeret uyduramadım…

O nedenle bu soruyu kızıma sormaya da hic cesaret edemedim..

Beni kırmamak, üzmemek için onu da bir mazeret aramaya mecbur bırakmak istemedim.

Jean d'Ormesson’u saygıyla anıyoruz…