Dünyaca ünlü yıldızın ölümüne ilişkin flaş iddia!

Noel gecesi ajanslara düşen haberle hayranlarını yasa boğan George Michael'ın ölümüne ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Eski sevgilisi Paul Stag, dokuz yıllık ilişkileri süresince, ünlü yıldızın ghb (gamma-hydroxybutyrate) olarak bilinen bir uyuşturucuya bağımlı olduğunu öne sürdü.

48 yaşındaki Stag, “George G’nin (sıvı ekstazi) hastasıydı. Yüzde 100 ölmeden önce Noel gecesi aldı” dedi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Stag ile Michael arasında söz konusu uyuşturucudan ‘şampanya’ olarak bahsediyormuş.

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Stag, “Michael cinsel olarak aşırı aktifti ve zihninde uyuşturucu seksle, seks ise uyuşturucuyla eşitti. İnancım o ki öldüğü güne kadar bu ikisini hiç ayırmadı” dedi.

Stag’ın açıklamaları, ünlü yıldızın kuzeni Andros Georgiou’nun “yanlışlıkla aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldü” yönündeki iddiasının hemen arkasından geldi.

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The Sun’ın haberinde, porno film stüdyosu işlettiği aktarılan Stag’ın, George Michael’la 2004 yılında bir eşcinsel dergisi üzerinden tanıştığı ve 2013’e kadar ilişki yaşadığı belirtildi.

Paul Stag, ünlü yıldızın ilişkileri süresince kendisini en az 500 kez çağırdığını ve bunların bazen seks için, bazen de uyuşturucu için olduğunu öne sürdü.